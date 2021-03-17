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Демонстранты перекрыли в Ереване улицу c особняком Пашиняна

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна активисты оппозиционного движения "Азатагрум" (Освобождение) перекрыли улицу Прошяна в центре Еревана.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", дорога перекрыта в том числе грузовыми машинами.

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На улице Прошяна расположен комплекс правительственных особняков, в одном из которых живет Пашинян.

Улица Прошяна связывает также центральный проспект Маштоца с улицей Демирчяна, где расположено здание парламента, который также заблокирован демонстрантами.

Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна после принятия в ноябре 2020 года трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе, по условиям которого Азербайджану перешли несколько районов в регионе.

Аремения Ереван

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