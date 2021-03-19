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Эрдоган назвал недопустимыми слова Байдена о Путине

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал слова американского коллеги Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине недопустимыми.

"Сделанное Байденом заявление о Путине неприемлемо для главы государства", - сказал Эрдоган журналистам в пятницу.

Он также приветствовал ответную реакцию Путина на произошедшее.

Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден не сожалеет о резких словах в адрес российского лидера.

"Нет. Президент дал прямой ответ на прямой вопрос", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос журналиста о том, не сожалеет ли Байден о своих недавних высказываниях.

Ранее в интервью американскому телеканалу ABC News Байден дал утвердительный ответ на вопрос, считает ли он российского президента "убийцей".

Реджеп Тайип Эрдоган Турция США Джо Байден Владимир Путин

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