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Трамп планирует возобновить свои митинги в мае

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновить митинги в мае, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его помощников. Источники телеканала указывают, что так Трамп хочет оставаться активным на политической арене.

CNN поясняет, что речь идет о митингах "Сделаем Америку снова великой", которые укрепили политическое движение Трампа в 2016 году и продолжались во время его президентского срока.

Помощники Трампа отметили, что собрания будут отличаться в плане организации (в связи с COVID-19 - ИФ), однако они подчеркивают, что "стали действительно хороши в планировании этих мероприятий в 2020 году".

Трамп несколько раз заявлял, что не исключает возможность участия в президентских выборах в 2024 году. В таком случае его соперником снова может стать действующий президент США Джо Байден, который планирует добиваться переизбрания. Опросы показывают, что Трамп остался самым популярным политиком в Республиканской партии, опережая потенциальных соперников с большим отрывом.

YouTube, Twitter и другие американские интернет-платформы заблокировали аккаунты Трампа после беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года. Решение было обосновано тем, что Трамп, по мнению руководителей соцсетей, косвенно призывал сторонников к актам насилия.

После этого старший советник экс-президента США Джейсон Миллер заявил, что Трамп планирует создать свою собственную соцсеть.

Дональд Трамп США

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