В Мьянме освободили более 600 арестованных после протестов

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Сотни человек, которых ранее арестовали за протесты против нового военного руководства Мьянмы, освобождены в среду. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местное ТВ.

В общем сложности освобождены 628 человек. Главным образом, это студенты, которые в начале марта вышли на демонстрацию против военного переворота.

Агентство отмечает, что это "первое действие со стороны военных, направленное на попытку успокоить протестное движение".

Военный переворот в Мьянме произошел 1 февраля. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайну сосредоточил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власти. Исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

Действия военных вызвали волну протестов, которые военный режим жестко подавляет. По данным местной мониторинговой группы Assistance Association for Political Prisoners, после захвата военными власти в Мьянме задержали более 2,6 тыс. человек и 250 убили.

Вашингтон, Брюссель и ООН осуждают жесткие действия нового бирманского режима против демонстрантов, но пока ни к каким результатам это не привело. Ожидается, что министры иностранных дел Евросоюза в понедельник одобрят санкции против 11 военных.