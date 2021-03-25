СМИ узнали о переговорах Трампа с приложениями для создания своей соцсети

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп ведет переговоры с несколькими приложениями о партнерстве, чтобы создать свою собственную социальную сеть, сообщает Axios со ссылкой на многочисленные источники.

Среди приложений для социальных сетей, с которыми ведет переговоры экс-президент и его советник Дэн Скавино, одним из главных претендентов является малоизвестная платформа для соцсетей FreeSpace, рассказали собеседники Axios.

По словам осведомленного источника, Трамп еще не принял окончательного решения по поводу социальной сети.

"Это может быть любая из нескольких компаний из большого числа встреч, проводимых на этой неделе", - добавил он.

Старший советник Трампа Джейсон Миллер заявил Fox News в воскресенье, что бывший президент США планирует через несколько месяцев создать собственную соцсеть, чтобы через нее возобновить общение со своими сторонниками.

Крупнейшие американские соцсети приостановили действие аккаунтов Трампа после беспорядков, произошедших в Вашингтоне 6 января 2021 года. По мнению руководителей соцсетей, Трамп своими заявлениями косвенно подтолкнул поддерживающих его демонстрантов к насилию.

Трамп, согласно опросам, сохраняет популярность у республиканского электората. Он давал понять, что уходить с политической арены не собирается.