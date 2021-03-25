Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:47Заразились
на 24.03В России 4 483 471+8 861В мире 124 202 136+524 075

СМИ узнали о переговорах Трампа с приложениями для создания своей соцсети

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп ведет переговоры с несколькими приложениями о партнерстве, чтобы создать свою собственную социальную сеть, сообщает Axios со ссылкой на многочисленные источники.

Среди приложений для социальных сетей, с которыми ведет переговоры экс-президент и его советник Дэн Скавино, одним из главных претендентов является малоизвестная платформа для соцсетей FreeSpace, рассказали собеседники Axios.

По словам осведомленного источника, Трамп еще не принял окончательного решения по поводу социальной сети.

"Это может быть любая из нескольких компаний из большого числа встреч, проводимых на этой неделе", - добавил он.

Старший советник Трампа Джейсон Миллер заявил Fox News в воскресенье, что бывший президент США планирует через несколько месяцев создать собственную соцсеть, чтобы через нее возобновить общение со своими сторонниками.

Крупнейшие американские соцсети приостановили действие аккаунтов Трампа после беспорядков, произошедших в Вашингтоне 6 января 2021 года. По мнению руководителей соцсетей, Трамп своими заявлениями косвенно подтолкнул поддерживающих его демонстрантов к насилию.

Трамп, согласно опросам, сохраняет популярность у республиканского электората. Он давал понять, что уходить с политической арены не собирается.

США Дональд Трамп FreeSpace

Новости

Роскомнадзор предложил запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях

Премьер Японии назвал пуски ракет КНДР угрозой региональной безопасности

Премьер Японии назвал пуски ракет КНДР угрозой региональной безопасности

Сеул сообщил о запуске неопознанного снаряда со стороны КНДР

ЕС и США договорились координировать действия в отношении России

ЕС и США договорились координировать действия в отношении России

Канада ввела санкции против девяти официальных лиц РФ из-за Навального

Канада ввела санкции против девяти официальных лиц РФ из-за Навального

НАТО предложило расширить число участников соглашений по контролю над вооружениями

Российские туристы с 1 апреля смогут посещать Кипр без соблюдения карантина

Российские туристы с 1 апреля смогут посещать Кипр без соблюдения карантина

Меркель отменила решение о пасхальном карантине

Меркель отменила решение о пасхальном карантине

Борисов заявил, что США запрещают поставки в РФ всей высокотехнологичной продукции

Борисов заявил, что США запрещают поставки в РФ всей высокотехнологичной продукции

Китай: разрушение старых иллюзий

Китай: разрушение старых иллюзий
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');