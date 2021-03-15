Первый энергоблок БелАЭС снова включен в энергосистему Белоруссии

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Первый энергоблок Белорусской АЭС (БелАЭС) включен в сеть после очередной плановой остановки 10 марта, сообщило Минэнерго Белоруссии.

"После успешного завершения исследований ксеноновых переходных процессов в реакторной установке первый энергоблок БелАЭС 14 марта включен в сеть. Реакторная установка выведена на номинальный уровень мощности", - говорится в сообщении Минэнерго.

В соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, до 5 апреля на первом энергоблоке планируется провести испытания реакторной установки как в стационарном режиме, так и динамические испытания на различных уровнях мощности с разгрузкой энергоблока, в том числе до нулевого уровня мощности.

Как сообщалось, 10 марта первый энергоблок БелАЭС, который работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации, снова был планово отключен от сети после включения 8 марта. До этого энергоблок останавливали 20 февраля.

Минэнерго Белоруссии объяснило периодические отключения энергоблока необходимостью тщательных испытаний.

"Первый энергоблок станции находится на этапе опытно-промышленной эксплуатации, который предусматривает последовательное освоение мощности реакторной установки (75 - 90 - 100% от номинальной) с проведением необходимых испытаний, включая режим с отключением от сети и плановой остановкой блока. Это необходимо для того, чтобы тщательно протестировать все системы и оборудование и подтвердить проектные показатели их надежности и безопасности", - говорилось в сообщении пресс-службы Минэнерго.

В частности, специалисты исследуют нейтронно-физические характеристики активной зоны реактора, поведение реакторной установки в различных сценарных условиях, выполняют комплексные испытания систем внутриреакторного контроля, опробуют режим полного обесточения блока.

22 декабря 2020 года после получения разрешения Госатомнадзора Белоруссии начался этап опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока БелАЭС с выводом его на 75% номинальной мощности. В середине января он был выведен на 100% мощности.

Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом".

Физпуск первого энергоблока станции состоялся 20 августа, его ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в первом полугодии 2022 года.