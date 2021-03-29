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В Великобритании заявили об отсутствии лишних вакцин для других стран

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Великобритания на данный момент не располагает избытком вакцин от коронавируса COVID-19, чтобы поделиться с другими странами, сообщает издание The Guardian со ссылкой на представителя британского премьера.

"Нашей первоочередной задачей является защита британской общественности, распределение вакцин ведется в этом направлении", - цитирует издание слова собеседника.

"На данный момент у нас нет избытка вакцин, но мы рассмотрим вопрос, каким образом их лучше распределить по мере их появления", - добавил он.

20 марта глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок заявил, что половина взрослых жителей Великобритании получила как минимум одну дозу вакцины от коронавируса.

"Половина всех взрослых жителей в Соединенном Королевстве была вакцинирована. Каждая прививка на шаг возвращает нас к нормальной жизни, так что, когда наступит ваша очередь, вакцинируйтесь", - написал он в твиттере.

В конце 2020 года в стране одобрили экстренное применение вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech, а также препарата компании AstraZeneca. В январе британские власти выдали разрешение на применение в стране вакцины от COVID-19, разработанной компанией Moderna, она станет доступна в стране в апреле.

В Великобритании за время пандемии COVID-19 выявили свыше 4,3 млн заражений, более 126,5 тыс. инфицированных скончались. Между тем, зафиксировано более 3,8 млн случаев выздоровления от коронавирусной инфекции.

Великобритания коронавирус

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