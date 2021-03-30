Брюссельская конференция по Сирии собрала заявок на 5,3 млрд евро помощи

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Итогом работы пятой донорской конференции "Поддержка будущего Сирии и региона", проходившей 29-30 марта в Брюсселе, стали обязательства на 5,3 млрд евро.

"Взяты обязательства на 5,3 млрд евро. Или 6,4 млрд долларов. 3,6 или 4,4 соответственно в евро и долларах – это субвенции на 2021 год. 1,7 млрд евро или 2 млрд долларов - на 2022 год", - объявил во вторник вечером, завершая конференцию, член Еврокомиссии по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

Помимо этих грантов, продолжил еврокомиссар, международное финансирование будет осуществляться и в виде займов. Предусматриваются 5,9 млрд евро, или 7 млрд долларов", - объявил Ленарчич.

Он также поблагодарил всех доноров за взятые обязательства помощи Сирии и региону.

В коммюнике, выпущенном по завершении конференции, уточняется, что из 5,3 млрд евро 3,7 млрд были заявлены ЕС, в том числе 1,12 млрд евро поступят от Европейской комиссии и 2,6 млрд евро - от государств-членов ЕС.

"ЕС в целом остается крупнейшим донором, который с начала кризиса в 2011 году коллективно мобилизовал 24,9 млрд евро гуманитарной помощи и помощи в целях стабилизации и усиления устойчивости для устранения его последствий", - заявили в Европейской комиссии.