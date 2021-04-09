Один человек убит и четверо ранены в результате стрельбы в Техасе

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Один человек погиб и еще четыре получили ранения в результате стрельбы в городе Брайан (штат Техас), сообщает телеканал ABCNews.

По словам начальника полицейского управления Брайана Эрика Буске, четыре человека получили тяжелые ранения в результате стрельбы в офисе мебельной фабрики и были доставлены в региональную больницу. Еще один человек госпитализирован после перенесенного приступа астмы. Одна жертва скончалась на месте происшествия.

При задержании подозреваемого также был ранен офицер Департамента общественной безопасности. Сообщается, что он находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

Полиция Брайана заявила, что подозреваемый находится под стражей. Задержанный - сотрудник мебельной компании.

Стрельба произошла днем после 14:30 по местному времени в четверг. Когда полиция прибыла на место происшествия, подозреваемый уже скрылся. Позднее он был задержан в округе Граймс, сообщил ABC News шериф Дональд Соуэлл.