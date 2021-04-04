Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:07Заразились
на 04.04В России 4 580 894+8 817В мире 130 770 658+534 154

Очередь судов для прохода через Суэцкий канал сократилась до 120

Восстановление графика транзита кораблей по каналу ожидается в понедельник

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Количество судов, ожидающих в очереди для прохода через Суэцкий канал сократилось до 120, следует из сообщения судового агента Leth Agencies.

По данным компании, в воскресенье через канал проследует 85 судов. После открытия судоходства по каналу в обоих направлениях прошли 527 кораблей.

Ожидается, что график транзита судов вернется к нормальному 5 апреля, говорится в сообщении Gulf Agency Company (GAC) со ссылкой на информацию администрации Суэцкого канала.

В миреЕгипет ждет выплаты более $1 млрд за блокировку Суэцкого каналаЕгипет ждет выплаты более $1 млрд за блокировку Суэцкого каналаЧитать подробнее

Последняя группа судов, ожидавших открытия судоходства во время блокировки канала, покинула его накануне. По каналу стали проходить суда, которые пришли уже после возобновления движения, сообщил в субботу глава администрации канала Усама Рабиа, слова которого приводятся на сайте администрации.

Мега-контейнеровоз Ever Given, блокировавший в течение шести дней Суэцкий канал, 29 марта удалось снять с мели, судоходство по каналу возобновилось вечером в тот же день.

В ожидании движения на подходах к каналу тогда скопилась гигантская пробка, в очереди стояло более 400 судов. Предполагалось, что на разгрузку пробки уйдет от 4 до 6 дней.

Египет Суэцкий канал

Новости по теме

Новости

Более 20 человек погибли от оползня и наводнения в Индонезии

Более 20 человек погибли от оползня и наводнения в Индонезии

Парламентские выборы стартовали в Болгарии

Парламентские выборы стартовали в Болгарии

Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 апреля

Режим ЧП ввели во Флориде из-за угрозы разлива воды с химикатами

Пандемия коронавируса

Власти США прекратили производство вакцины AstraZeneca в Балтиморе

Власти США прекратили производство вакцины AstraZeneca в Балтиморе

В Каире прошла торжественная церемония перевозки мумий

В Каире прошла торжественная церемония перевозки мумий

Бывший наследный принц Иордании заявил, что находится под домашним арестом

Пандемия коронавируса

Христиане западных стран отмечают Пасху в условиях пандемии

Христиане западных стран отмечают Пасху в условиях пандемии

Протестующие у здания парламента в Тбилиси потребовали отмены комендантского часа

Личные данные более 500 млн пользователей Facebook попали в сеть

Личные данные более 500 млн пользователей Facebook попали в сеть
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');