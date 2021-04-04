Очередь судов для прохода через Суэцкий канал сократилась до 120

Восстановление графика транзита кораблей по каналу ожидается в понедельник

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Количество судов, ожидающих в очереди для прохода через Суэцкий канал сократилось до 120, следует из сообщения судового агента Leth Agencies.

По данным компании, в воскресенье через канал проследует 85 судов. После открытия судоходства по каналу в обоих направлениях прошли 527 кораблей.

Ожидается, что график транзита судов вернется к нормальному 5 апреля, говорится в сообщении Gulf Agency Company (GAC) со ссылкой на информацию администрации Суэцкого канала.

Последняя группа судов, ожидавших открытия судоходства во время блокировки канала, покинула его накануне. По каналу стали проходить суда, которые пришли уже после возобновления движения, сообщил в субботу глава администрации канала Усама Рабиа, слова которого приводятся на сайте администрации.

Мега-контейнеровоз Ever Given, блокировавший в течение шести дней Суэцкий канал, 29 марта удалось снять с мели, судоходство по каналу возобновилось вечером в тот же день.

В ожидании движения на подходах к каналу тогда скопилась гигантская пробка, в очереди стояло более 400 судов. Предполагалось, что на разгрузку пробки уйдет от 4 до 6 дней.