Вспышка COVD-19 в провинции Гуандун вызвала задержки в портах региона

"Один из крупнейших портов Китая практически закрыт почти на три недели. У них есть несколько действующих причалов, но их недостаточно", - говорит Нильс Хаупт, директор по коммуникациям немецкой судоходной линии Hapag-Lloyd.

За последние несколько дней судоходные компании отводили суда из Янтянь в другие близлежащие терминалы, но по словам Хаупта, это не решает проблемы.

Из-за пандемии люди, неспособные путешествовать или общаться обычным образом, заказывали больше потребительских товаров. Этот внезапный сдвиг в спросе нарушил сбалансированные цепочки поставок. Порты в Европе и Северной Америке были забиты, так как слишком много судов прибывало одновременно и стояло у причалов.