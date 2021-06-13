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Вспышка COVD-19 в провинции Гуандун вызвала задержки в портах региона

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - По словам отраслевых экспертов, нарушения в мировой индустрии контейнерных перевозок могут привести к задержкам доставок в преддверии Рождества, cообщает BBC News.

В миреВ китайской провинции Гуандун выявили девять новых случаев COVID-19В китайской провинции Гуандун выявили девять новых случаев COVID-19Читать подробнее

Вспышка COVD-19 в провинции Гуандун на юге Китая вызвала затор в портах региона. В результате поставки задерживаются. Это не первая проблема в серии серьезных неудач для отрасли. Судоходные компании изо всех сил пытаются справиться с резкими колебаниями спроса, вызванными пандемией, а также с последствиями недавней блокады Суэцкого канала.

Международный контейнерный терминал Янтянь является одним из нескольких портов в регионе, которые в совокупности образуют жизненно важные ворота для экспорта из дельты Жемчужной реки, крупного китайского центра производства и технологий. Но с конца мая терминал работает не на всю мощность и десятки судов ждут за пределами порта. Ограничения связаны с пристальным контролем над распространением коронавируса.

"Один из крупнейших портов Китая практически закрыт почти на три недели. У них есть несколько действующих причалов, но их недостаточно", - говорит Нильс Хаупт, директор по коммуникациям немецкой судоходной линии Hapag-Lloyd.

За последние несколько дней судоходные компании отводили суда из Янтянь в другие близлежащие терминалы, но по словам Хаупта, это не решает проблемы.

Из-за пандемии люди, неспособные путешествовать или общаться обычным образом, заказывали больше потребительских товаров. Этот внезапный сдвиг в спросе нарушил сбалансированные цепочки поставок. Порты в Европе и Северной Америке были забиты, так как слишком много судов прибывало одновременно и стояло у причалов.

В марте произошла блокировка Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given, который сел на мель. Перекрытие одного из самых загруженных судоходных путей в мире задержало сотни судов. Но когда он снова открылся, внезапное прибытие задержанных судов вызвало новые заторы в европейских портах, таких как Роттердам и Антверпен.

Китай Гуандун

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