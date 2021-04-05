Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:55Заразились
на 05.04В России 4 589 540+8 646В мире 131 321 563+550 905

Португалия откроет музеи и школы после двух месяцев ограничений

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - В Португалии в понедельник возобновляют работу музеи, школы и террасы кафе после двух месяцев ограничений, действовавших из-за распространения коронавируса COVID-19, сообщает телерадиокомпания RTP.

В миреПремьер Португалии заявил об "ужасной" ситуации с COVID-19 в странеЧитать подробнее

Быстрый рост случаев заражения в стране начался после Рождества и Нового года, когда в стране ослабили ограничения, чтобы жители могли отметить праздники. Уже к середине января власти вернули жесткие ограничения, поскольку уровень заражений стремительно рос.

Теперь ограничения ослабили, однако граждане все равно должны будут соблюдать определенные меры безопасности. В частности, максимум четыре человека смогут сидеть вместе за столиком на террасе кафе. Музеи будут работать, но они смогут самостоятельно ограничивать часы работы, если посчитают это нужным.

Обязательным остается ношение масок в общественных местах, люди в основном продолжат работать в удаленном режиме. Всего в стране коронавирусом в настоящий момент болеют более 26,1 тыс. человек.

С начала пандемии в стране выявили свыше 823,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались 16,9 тыс. человек.

Хроника коронавируса. Апрель.

9
Ежедневное число случаев заболевания COVID-19 в Индии выросло на 103 558, что является самым большим суточным приростом в стране2 апреля. Вакцинация населения против COVID-19 на стадионе имени Паскуаля Герреро в городе Кали, Колумбия.1 апреля. Палестинский медицинский работник отдыхает в клинике ближневосточного агентства ООН в городе Газа.1 апреля. Сотрудники скорой помощи везут пациента с COVID-19 в государственную больницу Base Publico Hospital в Бразилиа.1 апреля. Вакцинация людей старше 75 лет препаратом Pfizer-BioNTech началась в Южной Корее. 1 апреля. Калифорния ослабила карантинные ограничения.1 апреля. Работа госпиталя для пациентов с COVID-19 в экспоцентре "Сокольники" в Москве. 1 апреля. В индийском штате Западная Бенгалия зарегистрировано 982 новых случая заболевания COVID-19 и 2 случая смерти.1 апреля. Подготовка избирательных участков накануне досрочного голосования на выборах мэра Сеула.
Ежедневное число случаев заболевания COVID-19 в Индии выросло на 103 558, что является самым большим суточным приростом в стране
Хроника 09 января 2020 года – 05 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Португалия Коронавирус

Новости

Обвиненный в сговоре принц Иордании отказался повиноваться военным

Обвиненный в сговоре принц Иордании отказался повиноваться военным

Украина ввела санкции против 10 российских предприятий

Украина ввела санкции против 10 российских предприятий

LG Electronics прекратит выпускать смартфоны

LG Electronics прекратит выпускать смартфоны

Что случилось этой ночью: понедельник, 5 апреля

Не менее пяти человек погибли после крушения парома в Бангладеш

Оползни и наводнения унесли жизни 52 человек в Индонезии и Восточном Тиморе

Аргентина получила ещё около 500 тыс. доз первого компонента "Спутник V"

МИД Иордании сообщил о заговоре принца Хамзы с другими государствами

Франция начала наращивать темпы вакцинации от коронавируса

Очередь судов для прохода через Суэцкий канал сократилась до 120

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');