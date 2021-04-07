Женщины попытались прорваться в здание правительства Армении

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Полиция задержала 15 человек, требующих у здания правительства в Ереване отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе полиции Армении.

Акция была организована женщинами - членами общественно-политического движения "ВЕТО". Они попытались попасть в здание правительства, прорываясь через кордон полиции, после чего начались задержания. Среди задержанных, в основном, женщины.

Митингующие также забросали здание правительства яйцами и красными гвоздиками.

В Армении 7 апреля отмечается День материнства и красоты.