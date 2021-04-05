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Пашинян подаст в отставку с поста премьера Армении в конце апреля

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян подаст в отставку в конце апреля, заявила руководитель правящей парламентской фракции "Мой шаг" Лилит Макунц.

"Конкретный день (отставки - ИФ) пока не определен, но это будет в конце апреля", - сказала Макунц журналистам в понедельник.

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Ранее Пашинян заявлял, что в апреле подаст в отставку для проведения в стране досрочных парламентских выборов.

"В апреле я подам в отставку, не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы. В этот период я продолжу оставаться исполняющим обязанности премьера", - сказал Пашинян 28 марта.

Внеочередные парламентские выборы в Армении назначены на 20 июня.

Для роспуска парламента премьер Армении должен уйти в отставку. Если парламент дважды не сможет выбрать нового премьера, он автоматически будет распущен, после пройдут новые выборы парламента. Нового премьера назначает парламентское большинство.

Лилит Макунц Армения Никол Пашинян Мой шаг

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