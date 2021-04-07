Российские военные перехватили норвежский самолет над Баренцевым морем

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные подняли дальний перехватчик МиГ-31 для сопровождения норвежского самолета-разведчика "Фалкон-20" над Баренцевым морем, сообщили в национальном центре управления обороной РФ.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы "Фалкон-20" ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря", - сообщили в центре.

По его данным, для сопровождения цели в воздух поднимался перехватчик МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

"После разворота иностранного военного самолета от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - отметили в центре.

Как отмечается в сообщении, полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено.

26 марта главком ВМФ РФ Николай Евменов сообщил о полете двух МиГ-31 над Северным полюсом.

Вооруженные силы России получают модернизированные самолеты МиГ-31БМ. Как сообщал "Интерфакс", этот самолет в модификации МиГ-31К стал первым авиационным носителем гиперзвукового оружия - ракетного комплекса "Кинжал".

В марте 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "впервые с советских времен осуществлены полеты противолодочной авиации через Северный полюс к североамериканскому континенту". Тогда источники сообщили "Интерфаксу", что полет через Северный полюс совершили два российских противолодочных самолета в сопровождении истребителей и самолета-заправщика.

В январе 2021 года стало известно, что военные разместили МиГ-31БМ на Новой Земле для контроля российской Арктики. Опытно-боевое дежурство истребителей-перехватчиков Северного флота на Новой Земле в современной истории России отрабатывается впервые.

"Несение опытного боевого дежурства истребителей-перехватчиков на арктических аэродромах существенно расширяет область их применения в высоких широтах и значительно увеличивает зону контролируемого воздушного пространства над акваторией Северного морского пути - национальной транспортной артерией России в Арктике", - заявляли в штабе Северного флота.

С декабря 2020 года перехватчики МиГ-31 размещены в Анадыре (Чукотка), сообщил ранее командующий Тихоокеанским флотом России адмирал Сергей Авакянц. Анадырь - город на крайнем северо-востоке России, административный центр Чукотского автономного округа. Чукотка на востоке имеет морскую границу с США.

Сверхзвуковой МиГ-31 предназначен для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолет способен одновременно поражать шесть и сопровождать до 10 воздушных целей.