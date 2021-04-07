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США пожелали стабильности в отношениях с РФ, несмотря на разногласия

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты желают стабильности в отношениях с Россией, несмотря на все сохраняющиеся проблемы в отношениях двух стран, заявил в среду представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Он констатировал, что у Вашингтона есть "основательные разногласия" с Москвой.

"Но мы также говорили, что мы хотим таких отношений с Москвой, которые являются и стабильными, и предсказуемыми", - продолжил Прайс.

По его мнению, в достижении этой цели важную роль играет дипломатия, даже с учетом того, что Вашингтон продолжит призывать Москву к ответу за деструктивные, по оценке США, действия.

США Россия

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