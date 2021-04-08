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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:25Заразились
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В Иране третий день подряд фиксируют антирекорды по COVID-приросту

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Власти Ирана третий день подряд регистрируют рекордное число новых заражений коронавирусом, свидетельствуют данные агентства IRNA.

Представитель иранского Минздрава Сима Садат Лари заявила в четверг, что в стране выявили свыше 22,5 тыс. новых случаев заражения COVID-19 и 185 летальных исходов. Это уже третий антирекорд по числу новых заражений за сутки подряд: во вторник и среду (6-7 апреля) власти зарегистрировали 17,4 тыс. и 20,9 тыс. случая заражения соответственно.

Темп распространения коронавируса в Иране в последнее время растет. Тегеран в среду частично закрыли на две недели из-за новой вспышки пандемии. Работать в иранской столице продолжают только сервисы, необходимые для жизни.

Власти винят в новой волне заражений "британский" штамм коронавируса. Начиная с 21 марта в стране ослабили ограничения на собрания и путешествия по случаю персидского нового года.

С начала пандемии в Иране заразились коронавирусом более 2 млн человек, более 63,9 тыс. умерли.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Напротив британского парламента в Лондоне появился стихийный мемориал жертвам пандемии
Хроника 09 января 2020 года – 08 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
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