Канцлер Австрии заявил о завершении переговоров по закупке "Спутника V"

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Переговоры о закупках Австрией российской вакцины от коронавируса "Спутник V" "фактически подошли к концу", заявил австрийский канцлер Себастьян Курц.

"Закупка для нас возможна", - сказал он журналистам в субботу, его цитирует Kurier.

По словам канцлера, речь идет об 1 млн доз вакцины.

В начале марта Курц провел встречу с Кириллом Дмитриевым, руководителем Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), ответственного за международное производство и поставки вакцины "Спутник V". Обсуждался вопрос применения "Спутника V" в Австрии, уточнял посол России в Австрии Дмитрий Любинский. Австрию интересует закупка российской вакцины и сотрудничество в его производстве, говорил тогда Курц.

6 апреля Курц сообщил, что переговоры о возможной покупке Веной "Спутника V" находятся в финальной стадии, и есть шансы, что Австрия получит вакцину в приоритетном порядке.