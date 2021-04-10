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Грузия решила вернуть отозванного почти год назад посла на Украину

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Грузия в ближайшее время вернет своего посла в Киев, который был отозван в мае прошлого года для консультаций в связи с ситуацией вокруг бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили.

Как сообщил в эфире телекомпании "Рустави-2" министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, решение о возвращении в Киев грузинского посла будет скоро принято. "Сейчас не время, в такой ситуации, когда вокруг Украины обостряется ситуация, чтобы у нас не было на месте посла", - сказал Залкалиани, отметив, что Грузия постарается динамично развивать отношения с Украиной.

МИД Грузии отозвал из Киева посла Теймураза Шарашенидзе для консультаций в мае 2020 года в связи с тем, что ставший гражданином Украины бывший президент Грузии Михаил Саакашвили возглавил исполком национального совета реформ Украины.

Тогда Тбилиси заявил, что предпринял демарш из-за назначения осужденного в Грузии лица на публичную должность на Украине, что не соответствует духу сотрудничества между двумя странами. Кроме того, власти Грузии неоднократно обращали внимание Киева на то, что Саакашвили постоянно вмешивается во внутренние дела Грузии.

Грузия Украина

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