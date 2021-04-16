Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:15Заразились
на 15.04В России 4 675 153+8 944В мире 138 259 845+817 025

Байден и Суга в ходе личной встречи обсудят Китай и КНДР

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президент Джо Байден в ходе первой личной встречи с премьер-министром Есихидэ Сугой в пятницу обсудят пандемию COVID-19, вопросы региональной безопасности, климатический кризис, технологическую политику, ситуацию с КНДР и отношения с Китаем, сообщают американские СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США.

Отмечается, что большая часть дискуссии, вероятно, будет сосредоточена на внешней политике и роли Китая в регионе.

"Мы пытаемся послать четкий сигнал о том, что некоторые шаги, которые предпринимает Китай, включая его недавние действия в зоне ПВО Тайваня, противоречат миссии поддержания мира и стабильности", - сказал чиновник.

По его словам, утром у Есихидэ Суги будет несколько частных встреч и встреча с вице-президентом Камалой Харрис. Затем премьер-министр Японии отправится в Белый дом, где встретится с Байденом. Позднее к ним присоединятся высокопоставленные чиновники, а затем члены кабинета Байдена.

"Самым важным элементом этого визита является то, чтобы лидеры поняли друг друга, укрепили доверие и уверенность, и действительно вывели то, что является нашим самым важным альянсом, на новый уровень, чтобы мы сотрудничали не только по вопросам безопасности и внешней политики, но все больше по технологическим и экономическим вопросам и по всем направлениям", - отметил чиновник администрации США.

Он добавил, что оба лидера также сосредоточат свое внимание на Северной Корее. Кроме того, Суга и Байден обсудят отношения между Японией и Кореей, которые в последние годы ухудшились.

Джо Байден США Япония Есихидэ Суга

Новости по теме

Новости

Букингемский дворец обнародовал список приглашенных на похороны принца Филиппа

Букингемский дворец обнародовал список приглашенных на похороны принца Филиппа

Израиль нанес удары по объектам ХАМАС

Посольство РФ сочло, что Лондон подыгрывает обвинениям США в "кибератаках"

Байден напомнил, что всегда был против "Северного потока 2"

Байден напомнил, что всегда был против "Северного потока 2"

Президент США надеется, что сможет наладить взаимодействие с РФ

Президент США надеется, что сможет наладить взаимодействие с РФ

Байден заявил, что мог ввести более жёсткие санкции против РФ, но не стал

Украинский флот обвинил РФ в создании препятствий в Азовском море

РФ продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня

РФ продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня

Польша объявила "персона нон-грата" трех российских дипломатов

Что произошло за день: четверг, 15 апреля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');