Байден и Суга в ходе личной встречи обсудят Китай и КНДР

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президент Джо Байден в ходе первой личной встречи с премьер-министром Есихидэ Сугой в пятницу обсудят пандемию COVID-19, вопросы региональной безопасности, климатический кризис, технологическую политику, ситуацию с КНДР и отношения с Китаем, сообщают американские СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США.

Отмечается, что большая часть дискуссии, вероятно, будет сосредоточена на внешней политике и роли Китая в регионе.

"Мы пытаемся послать четкий сигнал о том, что некоторые шаги, которые предпринимает Китай, включая его недавние действия в зоне ПВО Тайваня, противоречат миссии поддержания мира и стабильности", - сказал чиновник.

По его словам, утром у Есихидэ Суги будет несколько частных встреч и встреча с вице-президентом Камалой Харрис. Затем премьер-министр Японии отправится в Белый дом, где встретится с Байденом. Позднее к ним присоединятся высокопоставленные чиновники, а затем члены кабинета Байдена.

"Самым важным элементом этого визита является то, чтобы лидеры поняли друг друга, укрепили доверие и уверенность, и действительно вывели то, что является нашим самым важным альянсом, на новый уровень, чтобы мы сотрудничали не только по вопросам безопасности и внешней политики, но все больше по технологическим и экономическим вопросам и по всем направлениям", - отметил чиновник администрации США.

Он добавил, что оба лидера также сосредоточат свое внимание на Северной Корее. Кроме того, Суга и Байден обсудят отношения между Японией и Кореей, которые в последние годы ухудшились.