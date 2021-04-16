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В ЕС заявили, что следят за поведением РФ, но санкции не инициируют

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Евросоюз будет наблюдать за действиями России близ границ Украины, но пока не рассматривает вопроса о новых санкциях, заявил в пятницу журналистам в Брюсселе высокопоставленный чиновник ЕС.

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"Мы следим и продолжим наблюдать за развитием ситуации. Если государства-члены положат на стол какие-либо предложения, мы их рассмотрим", - сказал собеседник СМИ, комментируя на условиях анонимности повестку дня предстоящего 19 апреля Совета ЕС по иностранным делам, на котором будет обсуждаться ситуация вокруг Украины.

При этом он уточнил, что внешнеполитическая служба ЕС не планирует сама инициировать дополнительные ограничительные меры.

Говоря о позиции Украины, функционер отметил, что Киев действует в русле "нормандского формата" и других международных договоренностей.

ЕС Россия Украина

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