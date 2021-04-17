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В Иране заявили о побеге из страны "диверсанта из Натанзе"

В Иране заявили о побеге из страны "диверсанта из Натанзе"
На иранском ядерном объекте в Натанзе. Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Власти Ирана объявили в субботу, что вычислили человека, выполнившего диверсию на ядерном объекте в Натанзе, сообщает Associated Press.

По информации иранской стороны, речь идет о 43-летнем иранце Резе Карими. Он бежал из страны и объявлен в международный розыск.

В Тегеране не поясняют, как именно ему удалось организовать саботаж, и действительно ли он действовал в координации с Израилем.

Ранее в апреле в результате диверсии в Натанзе, по сообщениям СМИ, произошел взрыв. При этом в Тегеране заверили, что быстро восстановили работу ядерного центра, а также - добились обогащения урана до уровня в 60%.

Предполагается, что за диверсией стоит Израиль, однако израильская сторона не комментирует эту версию.

Иран Натанз

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