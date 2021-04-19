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Израиль заявил, что переговоры в Вене вернут США к ядерной сделке с Ираном

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Военная разведка Израиля и высокопоставленные чиновники "Моссада" считают, что переговоры в Вене между Ираном и другими мировыми державами приведут к возвращению США к ядерной сделке 2015 года, сообщает в понедельник Axios со ссылкой на осведомленные источники.

"Мы не удивимся, если в течение нескольких недель США и другие мировые державы подпишут сделку с Ираном", - заявил один из собеседников издания, присутствовавший на заседании военно-политического кабинета Израиля.

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Отмечается, что израильское правительство очень обеспокоено возвращением США к ядерной сделке с Ираном. Согласно источникам издания, на прошедшем в воскресенье заседании кабинета министров Израиля не было принято никаких новых политических решений. Израиль продолжит диалог с администрацией Джо Байдена по переговорам с Ираном.

В ближайшие две недели советник по национальной безопасности Израиля Меир Бен Шаббат, начальник штаба армии обороны Израиля Авив Кочави, глава израильской военной разведки Тамир Хейман и директор "Моссада" Йоси Коэн посетят Вашингтон для переговоров со своими коллегами по Ирану, сообщили собеседники Axios.

В Вене проходят переговоры между Ираном и международными посредниками (Франция, Великобритания, Россия, Китай и ФРГ). Также в Вене работает делегация США, однако прямых контактов с иранскими коллегами она не проводит. Цель переговоров - определить, как США и Иран могут вернуться в соглашение по атому, выполнять которое они перестали во время президентства Дональда Трампа.

США заявляли, что вернутся в соглашение, как только это сделает Иран. В Тегеране же настаивают, что сначала Вашингтон должен отменить санкции, а уже потом иранская сторона вернется в соглашение.

Израиль США Иран Моссад

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