Politico сообщило, что Израиль не предупреждал США об операции в Натанзе

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Власти США не знали о подготовке Израилем операции против иранского ядерного центра в Натанзе, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Собеседник издания заявил отсутствии данных, которые бы указывали на координацию в этом вопросе Израиля с США.

Другой источник Politico, знакомый с темой, отметил, что хотя в администрации США и не было широко известно о планах израильской операции, нельзя исключать, что Вашингтон все же на каком-то уровне предупредили, возможно - завуалированным образом.

Politico отмечает, что, несмотря на события в Натанзе, США и Иран, судя по всему, готовы на этой неделе продолжить переговоры в Вене по возвращению в соглашение по атому. Издание констатирует, что нет сигналов, которые бы указывали на обратное.

В Белом доме в понедельник подтвердили, что Вашингтон не причастен к инциденту на иранском ядерном объекте в Натанзе.

"США никоим образом не причастны к инциденту", - заявила представитель Белого дома Дженнифер Псаки на брифинге, подчеркнув, что ей больше нечего сказать об этом инциденте.

В понедельник глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Израиль несет ответственность за произошедший на выходных инцидент на иранском ядерном объекте в Натанзе, и Тегеран в связи с этим обещает предпринять ответные меры. Позже Зариф предупредил, что окончательные выводы по этому вопросу еще не сделаны.

Иранские СМИ со ссылкой на источник в министерстве разведки Ирана сообщали, что Тегеран установил личность человека, который стоит за инцидентом на иранском ядерном объекте в Натанзе, и на данный момент принимаются меры по его аресту.

Газета The New York Times со ссылкой на источники в разведке США писала, что инцидент на объекте в Натанзе минимум на девять месяцев парализовал на нем обогащение урана. По информации собеседников издания, систему энергоснабжения в Натанзе уничтожил мощный взрыв. Без нее центрифуги по обогащению урана работать не будут. Однако глава иранской Организации по атомной энергии Али Акбар Салехи сообщил в понедельник, что инцидент в Натанзе не отразился на процессе обогащения урана.

В воскресенье на обогатительном комплексе им. мученика Ахмади Рошана в Натанзе произошел инцидент в системе распределения электроэнергии. Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал сбой в системе проявлением "ядерного терроризма", но от обвинений в акте саботажа в адрес конкретных сил он воздержался.

Газета Jerusalem Post сообщала на выходных, что речь шла о кибератаке, за которой, вероятно, стоит израильская разведка "Моссад".

За день до инцидента Иран объявил о вводе в строй на данном ядерном объекте передовых центрифуг, благодаря которым станет возможно активизировать процесс обогащения урана.