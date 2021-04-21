Что случилось этой ночью: среда, 21 апреля

Предложение Зеленского о встрече в Донбассе, признание виновным экс-полицейского Дерека Шовена, выход iPhone в фиолетовом цвете

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе. В видеообращении, распространенном во вторник, президент Украины заявил, что на заседании политических советников Нормандской четверки 19 апреля прозвучало предложение встретиться на линии соприкосновения, чтобы максимально прояснить ситуацию. Он отметил, что Украина готова бороться за мир дипломатическим путем и в то же время готовится себя защищать.

- Экс-полицейского Дерека Шовена признали виновным в убийстве Флойда по трем уголовным статьям. Ему грозит до 40 лет тюрьмы. Почти сразу же после оглашения обвинительного приговора на улицах Миннеаполиса собрались толпы людей, чтобы отпраздновать победу. Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис позвонили семье Джорджа Флойда после окончания заседания. Харрис назвала членов семьи "настоящими лидерами" в поворотный момент истории.

- Apple выпустила iPhone в фиолетовом цвете. Технические характеристики фиолетового устройства не отличаются от модели iPhone 12, представленной в сентябре 2020 года. Также на презентации были показаны новинки: компьютер iMac с новым процессором Apple M1, трекер AirTag для поиска вещей, планшет iPad Pro с процессором M1 и телеприставка Apple TV 4K.

- Турция заявила, что продажа беспилотников Киеву не направлена против РФ. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что у Анкары хорошие отношения с обеими странами, несмотря на напряженную обстановку в районе Черного моря, и добавил, что Турция продолжает переговоры о покупке новой партии российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

- "Ливерпуль", МЮ, "Арсенал" и "Тоттенхэм" покинули Суперлигу. Таким образом, официально отказались от участия в ней пять клубов Английской премьер-лиги. Ранее данное решение озвучил "Манчестер Сити". Как сообщалось, 12 топовых европейских футбольных клубов объявили о создании Суперлиги. В нее вошли испанские "Реал", "Атлетико", "Барселона", итальянские "Милан", "Интер", "Ювентус", английские "Арсенал", "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Тоттенхэм".