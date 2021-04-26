Россия выдворит сотрудника посольства Украины в Москве

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Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудник посольства Украины в России объявлен персоной нон грата, ему предстоит покинуть территорию страны до конца дня 30 апреля, сообщили в понедельник в МИД РФ.

"В связи с недружественными действиями украинской стороны, которая 19 апреля сего года объявила persona non grata сотрудника посольства Российской Федерации в Киеве, и на основе принципа взаимности за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, persona non grata объявлен сотрудник посольства Украины в России. Ему предложено покинуть территорию РФ до конца дня 30 апреля", - говорится на сайте российского МИД.

"Соответствующая вербальная нота сегодня была направлена посольству Украины в Москве. Украинская сторона предупреждена, что в случае продолжения враждебных действий против сотрудников российских дипломатических и консульских представительств на Украине на основе взаимности будут предприниматься дополнительные меры в отношении персонала украинских посольства, генеральных консульств и консульств в России", - подчеркнули на Смоленской площади.

Украина объявила одного из советников посольства РФ в Киеве нежелательным лицом в ответ на высылку украинского консула в Санкт-Петербурге. ФСБ сообщала, что консул Украины в Петербурге Александр Соснюк был задержан якобы при получении закрытой информации из баз российских правоохранительных органов.

В российском МИД в связи с решением Киева заявили, что "МИД России не может рассматривать высылку российского дипломата из Украины в качестве симметричной меры и оставляет за собой право на ответные шаги в отношении одного из дипломатов посольства Украины в Москве".

Как отметили ранее на Смоленской площади, российский дипломат не совершал действий, выходящих за рамки дипломатических функций, обвинения в его адрес "являются голословными и беспочвенными".