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РФПИ будет судиться с бразильским регулятором за клевету на "Спутник V"

РФПИ будет судиться с бразильским регулятором за клевету на "Спутник V"
Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций объявил, что подаст в суд на бразильского фармацевтического регулятора Anvisa за клевету о вакцине "Спутник V". РФПИ объявил об этом в твиттер-аккаунте вакцины.

Минздрав Бразилии в середине марта сообщил, что договорился о закупке этого российского препарата. Однако Anvisa отложила одобрение российской вакцины, отметив, в частности, что аденовирус, который доставляет частицу коронавируса в организм вакцинированного, может воспроизводиться, а побочные эффекты от него не исследовались.

РФПИ привел в твиттере ссылку на публикацию о том, что в Anvisa заявили журналистам, что сформулировали претензии к "Спутнику", хотя исследования вакцины не проводили. Регулятор опирался на документацию, полученную от производителя - российского центра имени Гамалеи. В центре отрицают наличие воспроизводимых аденовирусов.

"После признания бразильского регулирующего органа Anvisa о том, что он не тестировал вакцину "Спутник V", команда начинает в Бразилии судебное разбирательство по делу о диффамации против Anvisa за умышленное распространение ложной и неточной информации", - заявил РФПИ.

Хроника 09 января 2020 года – 29 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Бразилия РФПИ Спутник V Anvisa Центр Гамалеи коронавирус

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