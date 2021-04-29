Киргизия начала досудебное производство по факту инцидента на границе с Таджикистаном

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Досудебное производство по факту инцидента на киргизско-таджикской границе по статье "Преступление против мира" начала Генпрокуратура Киргизии, сообщает надзорное ведомство.

"В действиях военнослужащих Таджикистана предусматриваются планирование, подготовка вооруженной агрессии, развязывание ее, участие в ней, ведение агрессивной войны в нарушение международных договоров и соглашений. Данный факт зарегистрирован Генеральной прокуратурой Киргизии в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статей 380 Уголовного Кодекса республики (преступление против мира)", - говорится в распространенном заявлении генпрокуратуры.

Расследование досудебного производства поручено межведомственной следственной группе из числа сотрудников Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ), МВД и Военной прокуратуры Киргизии.

Ранее в четверг между министром иностранных дел Киргизии Русланом Казакбаевым и главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином была достигнута договоренность о полном прекращении огня на совместной границе с 20:00 (17:00 мск) и отводе военных к местам прежней дислокации. После этого киргизские пограничники приступили к реализации договоренностей об отводе техники и прекращении огня на киргизско-таджикской границе.

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась в четверг, между военными двух стран возникла перестрелка. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.

По данным Минздрава Киргизии, число пострадавших в результате двухдневного конфликта составило 84 человека, трое, в том числе 12-летняя девочка, погибли.