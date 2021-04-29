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В Генпрокуратуре Киргизии заявили о запланированной провокации таджикской стороны

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Генпрокуратуре Киргизии заявили о нарушении таджикской стороной договора между странами о добрососедских и партнерских отношениях, а также о запланированной провокации и вторжении на киргизскую территорию.

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"В нарушение между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан договора о добрососедских и партнерских отношениях от 26 мая 2004 года, принципов мирного сосуществования, дружбы и добрососедства, военнослужащие Таджикистана с целью захвата суверенной территории Кыргызской Республики, нарушая суверенитет и целостность Кыргызстана, вероломно вторглись на территорию нашей страны", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном на официальном сайте в четверг.

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В прокуратуре заявили, что "в действиях военнослужащих Таджикистана предусматриваются планирование, подготовка вооруженной агрессии, развязывание ее, участие в ней, ведение агрессивной войны в нарушение международных договоров и соглашений".

В ведомстве подчеркнули, что "в результате вооруженного нападения со стороны военнослужащих Таджикистана, получили различные огнестрельные и осколочные ранения многочисленные лица из числа правоохранительных органов, военнослужащих Кыргызской Республики и мирного населения, среди которых есть погибшие, а также повреждены и уничтожены многочисленные гражданские и военные объекты Кыргызстана".

Ранее в четверг между министром иностранных дел Киргизии Русланом Казакбаевым и главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином была достигнута договоренность о полном прекращении огня на совместной границе с 20:00 (17:00 мск) и отводе военных к местам прежней дислокации. После этого киргизские пограничники приступили к реализации договоренностей об отводе техники и прекращении огня на киргизско-таджикской границе.

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась в четверг, между военными двух стран возникла перестрелка. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.

По данным Минздрава Киргизии, число пострадавших в результате двухдневного конфликта составило 84 человека, трое, в том числе 12-летняя девочка, погибли.

Генпрокуратура Киргизии Таджикистан Киргизия

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