Байдены заведут кошку
Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Белом доме в дополнение к двум президентским собакам скоро появится президентская кошка. Об этом Джо Байден и его жена Джилл сообщили ведущему шоу Today на NBC Крейгу Мелвину.
Это случится совсем скоро, рассказала первая леди США.
На вопрос, его ли это идея, президент коротко ответил: "Нет".
У Байденов две немецких овчарки, 13-летний Чемп и трехлетний Мейджор. После переезда в Белый дом Мейджор занервничал и начал атаковать людей. После того как он сильно покусал сотрудника Секретной службы, обоих псов вернули в дом Байдена в Делавэре. Мейджор прошел курс перевоспитания у кинолога. Собак вернули в Белый дом.
Ведущий шоу высказал опасение, что Мейджору снова будет непросто.
Джилл Байден заверила, что пса подготовили: "Его приводили в приют с кошками, и он прекрасно себя вел".
Она добавила, что Мейджор - милый и доброжелательный пес.
NBC News напомнили, что Мейджору и Чемпу не первым придется делить Белый дом с котами. У Джорджа Буша-младшего во время его президентства были собаки Барни и Мисс Бизли, а также кошка Индия, а у Билла Клинтона был пес Бадди и кот Сокс.
Президент Дональд Трамп в Белом доме животных не заводил.
🐾 We are furry happy to announce that despite the minor nipping incidents and mysterious doo doo situation, after our first 100 days as DOTUS, we have a furry high rate of pawpproval - over 90%. Winston was right: hoomans love us, even if we"re not perfect. - Champ and Major pic.twitter.com/eCnMAZn5W7— The Oval Pawffice® 🇺🇸 DOTUS Fans (@TheOvalPawffice) April 26, 2021