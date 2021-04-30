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Байдены заведут кошку

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Белом доме в дополнение к двум президентским собакам скоро появится президентская кошка. Об этом Джо Байден и его жена Джилл сообщили ведущему шоу Today на NBC Крейгу Мелвину.

Это случится совсем скоро, рассказала первая леди США.

На вопрос, его ли это идея, президент коротко ответил: "Нет".

У Байденов две немецких овчарки, 13-летний Чемп и трехлетний Мейджор. После переезда в Белый дом Мейджор занервничал и начал атаковать людей. После того как он сильно покусал сотрудника Секретной службы, обоих псов вернули в дом Байдена в Делавэре. Мейджор прошел курс перевоспитания у кинолога. Собак вернули в Белый дом.

Ведущий шоу высказал опасение, что Мейджору снова будет непросто.

Джилл Байден заверила, что пса подготовили: "Его приводили в приют с кошками, и он прекрасно себя вел".

Она добавила, что Мейджор - милый и доброжелательный пес.

NBC News напомнили, что Мейджору и Чемпу не первым придется делить Белый дом с котами. У Джорджа Буша-младшего во время его президентства были собаки Барни и Мисс Бизли, а также кошка Индия, а у Билла Клинтона был пес Бадди и кот Сокс.

Президент Дональд Трамп в Белом доме животных не заводил.

США Джо Байден Джилл Байден Крейг Мелвин Чемп Мейджор Сокс Бадди

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