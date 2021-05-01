В Швеции выразили послу РФ протест в связи с санкциями против ЕС

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - В МИД Швеции вызвали в субботу посла России, чтобы выразить протест в связи с введением санкций против шведского подданного, передают европейские СМИ.

"В отличие от введенных ЕС санкций против России, меры, принятые РФ, - произвольные, их юридические основания - сомнительные. Кроме того, они - политически мотивированные", - заявили в МИД Швеции.

Накануне представитель МИД Германии назвал санкции, введенные РФ против чиновников Евросоюза, необоснованными.

30 апреля МИД России объявил, что запрет на въезд в страну вводится в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.

Ограничения установлены в отношении председателя Европарламента Давида Сассоли, члена французской делегации в ПАСЕ Жака Мэра, зампредседателя Еврокомиссии Веры Юровой, руководителя прокуратуры Берлина Йорга Раупаха, главы лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотта, председателя национального совета Латвии Иварса Аболиньша, директора центра государственного языка Латвии Мариса Балтиньша и главы языкового департамента Эстонии Ильмара Томуска.