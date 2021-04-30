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МИД ФРГ назвал санкции России против чиновников ЕС необоснованными

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Представитель МИД Германии назвал санкции, введенные РФ против чиновников ЕС, необоснованными. По его словам, правительство ФРГ "отвергает" эти санкции.

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"Меры Российской Федерации - в отличие от мер, введенных ЕС в марте в отношении российских лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека - содержательно не обоснованы. Они дополнительно напрасно усложняют отношения с Россией", - заявил представитель германского министерства в Берлине в пятницу.

Заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова, комментируя введенные Россией в том числе против нее санкции, заявила, что продолжит отстаивать свободу СМИ и бороться за демократию.

"Я продолжу бороться за права человека, за свободу СМИ и за демократию. Постоянные попытки России распространить дезинформацию и подорвать права человека заслуживают сильной и продолжительной реакции", - говорится в ее заявлении.

Комментируя свое включение в санкционный список, Юрова отметила, что "рада попасть в такую хорошую компанию". Она также выразила благодарность европейским лидерам за "решительную реакцию" и поддержку.

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Также оказавшийся под санкциями глава Европарламента Давид Сассоли ранее заявил, что никакие санкции не остановят его в деле защиты прав человека.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель осудили решение России запретить въезд восьми гражданам Евросоюза.

"Вместе с председателем Европарламента Давидом Сассоли и главой Евросовета Шарлем Мишелем я самым решительным образом осуждаю неприемлемое решение России запретить въезд на свою территорию для восьми человек, включая председателя Европарламента и заместителя председателя Еврокомиссии Веру Юрову", - написала фон дер Ляйен в твиттере.

Шарль Мишель опубликовал в твиттере почти аналогичное заявление.

"Вместе с председателем Европарламента Давидом Сассоли и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен мы осуждаем самым решительным образом неприемлемое решение России запретить въезжать на свою территорию председателю Сассоли, Вере Юровой и еще шести гражданам стран ЕС", - написал он.

Также фон дер Ляйен, Сассоли и Мишель в совместном заявлении предупредили, что Евросоюз оставляет за собой право ответить на введенные российскими властями санкции.

В пятницу МИД РФ объявил о введении запрета на въезд в Россию против восьми граждан стран ЕС, в том числе представителей официальных структур Евросоюза. Москва назвала санкции ответом на введенные 2 и 22 марта этого года Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.

Ограничения установлены в отношении председателя Европарламента Давида Сассоли, члена французской делегации в ПАСЕ Жака Мэра, заместителя председателя Еврокомиссии Веры Юровой, руководителя прокуратуры Берлина Йорга Раупаха, главы лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотта, председателя национального совета Латвии Иварса Аболиньша, директора центра государственного языка Латвии Мариса Балтиньша и главы языкового департамента Эстонии Ильмара Томуска.

Германия Россия ЕС Шарль Мишель Урсула фон дер Ляйен Давид Сассоли

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