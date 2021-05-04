Распространение COVID-19 во Франции замедляется на 20-25% в неделю

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Во Франции распространение коронавирусной инфекции замедляется на 20-25% в неделю, заявил радиостанции Europe 1 глава Минздрава страны Оливье Веран. Об этом сообщает Le Figaro.

По его оценке, через две недели во Франции будут выявлять от 15 000 до 20 000 новых случаев COVID-19 в сутки.

Издание напоминает, что 30 апреля сообщалось о 23 456 новых случаях заражений в стране за сутки, тогда как неделей суточный прирост составил 29 503 случая.

Медленно снижается и количество госпитализированных больных в отделениях интенсивной терапии и реанимации. На 3 мая таких было чуть больше 5600 по всей стране, на прошлой неделе - больше 6000. Смертность от COVID-19 остается в пределах от 300 до 400 умерших в сутки.