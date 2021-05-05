Президент Киргизии подписал новую Конституцию

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал новую Конституцию в соответствии с официальными итогами референдума, прошедшего 11 апреля, сообщает в среду его пресс-служба.

Также глава государства подписал соответствующий закон "О Конституции Кыргызской Республики".

"Новая Конституция написана с учетом именно тех вызовов, которые актуальны для нашей страны, она отражает ценности, которыми мы дорожим как народ, и идеалы, к которым мы стремимся как общество", - сказал Жапаров в поздравлении по случаю Дня Конституции Киргизии. Он добавил, что уверен в том, что Конституция "будет успешно служить интересам народа и способствовать дальнейшему эффективному развитию Кыргызстана".

На референдуме новую Конституцию поддержали 79,3% избирателей. Новый Основной закон предусматривает переход к президентской форме правления и ряд других изменений, связанных с организацией системы власти в республике, в том числе сокращение количества депутатов парламента с нынешних 120 до 90.