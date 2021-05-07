Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:39Заразились
на 06.05В России 4 855 128+7 639В мире 155 655 853+455 321

В Киргизии сообщили о еще одном пострадавшем в конфликте с Таджикистаном

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - За медицинской помощью обратился еще один гражданин Киргизии, пострадавший в результате конфликта на границе с Таджикистаном, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в Минздраве страны.

По словам собеседника агентства, мужчина пострадал еще 29 апреля, но в больницу обратился только в четверг. У него обнаружили закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

"В результате конфликта на киргизско-таджикской границе пострадали 190 человек, 36 погибли", - подытожил представитель Минздрава.

По информации медиков, лечение в больницах Бишкека, Баткенской и Ошской областей получает 101 человек.

Конфликт на границе

28 апреля на киргизско-таджикском участке госграницы на водозаборе "Головной" возле села Кок-Таш Баткенского района одноименной области Киргизии произошла стычка между местными жителями двух стран, которая переросла 29 апреля в вооруженное столкновение между силовиками Киргизии и Таджикистана. Перестрелки в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области Киргизии продолжались 30 апреля и 1 мая.

В миреКиргизия и Таджикистан отвели дополнительные силы военных от границыЧитать подробнее

1 мая сторонам удалось договориться о полном прекращении огня и отводе сил от границы. В этот же день таджикские военнослужащие покинули территорию Киргизии.

Сообщалось, что в ходе четырехдневного конфликта с киргизской стороны погибли 36 человек, в том числе трое военнослужащих,, пострадали 189 человек.

По данным Баткенской обладминистрации, свыше 60 тыс. граждан Киргизии были вынуждены покинуть свои дома. По данным МЧС страны, в киргизских селах были разрушены 220 домов и объектов.

В Бишкеке расценили действия Таджикистана как военную агрессию с целью захвата территории республики. 1-2 мая в Киргизии были объявлены днями национального траура.

По данным пресс-службы Согдийской области Таджикистана, жертвами конфликта с таджикской стороны стали 19 граждан, еще 87 ранены.

Хроника 29 апреля – 07 мая 2021 годаПограничный конфликт Таджикистана и Киргизии
Киргизия Таджикистан

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 156 млн

Что случилось этой ночью: пятница, 7 мая

Пандемия коронавируса

Почти 200 тыс. японцев высказались за отмену токийской Олимпиады

Почти 200 тыс. японцев высказались за отмену токийской Олимпиады
Пандемия коронавируса

Япония может одобрить применение вакцин AstraZeneca и Moderna в мае

Япония может одобрить применение вакцин AstraZeneca и Moderna в мае

США рассматривают возможность дополнительной военной помощи Украине

США рассматривают возможность дополнительной военной помощи Украине

Число жертв после перестрелки в Рио-де-Жанейро выросло до 25 человек

Число жертв после перестрелки в Рио-де-Жанейро выросло до 25 человек
Пандемия коронавируса

Германия отвергла предложение США отказаться от патентов на вакцины

Nintendo спрогнозировала сокращение годовой прибыли на 29%

Nintendo спрогнозировала сокращение годовой прибыли на 29%

В перестрелке с полицией в Рио-де-Жанейро погибли 23 человека

В перестрелке с полицией в Рио-де-Жанейро погибли 23 человека

Азербайджан в январе-апреле купил у Турции вооружения на $117,3 млн

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');