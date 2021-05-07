В Киргизии сообщили о еще одном пострадавшем в конфликте с Таджикистаном

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - За медицинской помощью обратился еще один гражданин Киргизии, пострадавший в результате конфликта на границе с Таджикистаном, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в Минздраве страны.

По словам собеседника агентства, мужчина пострадал еще 29 апреля, но в больницу обратился только в четверг. У него обнаружили закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

"В результате конфликта на киргизско-таджикской границе пострадали 190 человек, 36 погибли", - подытожил представитель Минздрава.

По информации медиков, лечение в больницах Бишкека, Баткенской и Ошской областей получает 101 человек.

Конфликт на границе

28 апреля на киргизско-таджикском участке госграницы на водозаборе "Головной" возле села Кок-Таш Баткенского района одноименной области Киргизии произошла стычка между местными жителями двух стран, которая переросла 29 апреля в вооруженное столкновение между силовиками Киргизии и Таджикистана. Перестрелки в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области Киргизии продолжались 30 апреля и 1 мая.

1 мая сторонам удалось договориться о полном прекращении огня и отводе сил от границы. В этот же день таджикские военнослужащие покинули территорию Киргизии.

Сообщалось, что в ходе четырехдневного конфликта с киргизской стороны погибли 36 человек, в том числе трое военнослужащих,, пострадали 189 человек.

По данным Баткенской обладминистрации, свыше 60 тыс. граждан Киргизии были вынуждены покинуть свои дома. По данным МЧС страны, в киргизских селах были разрушены 220 домов и объектов.

В Бишкеке расценили действия Таджикистана как военную агрессию с целью захвата территории республики. 1-2 мая в Киргизии были объявлены днями национального траура.

По данным пресс-службы Согдийской области Таджикистана, жертвами конфликта с таджикской стороны стали 19 граждан, еще 87 ранены.