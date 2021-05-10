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Мужчина застрелил шесть человек на вечеринке в Колорадо

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Вооруженный мужчина открыл стрельбу на вечеринке по случаю дня рождения в Колорадо, убив шестерых человек, а затем покончил с собой, сообщила полиция.

По данным полиции, стрельба произошла сразу после полуночи в трейлер-парке в восточной части Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), передает Associated Press.

Полицейские прибыли в трейлер-парк и обнаружили шестерых убитых и мужчину с серьезными травмами, который позже скончался в больнице, сообщает "Колорадо Спрингс Газет". Дети при нападении не пострадали и были отправлены к родственникам.

Подозреваемый был другом одной из участниц вечеринки, на которой присутствовали друзья и семья именинницы. Он вошел внутрь и открыл огонь, прежде чем застрелиться, сообщили в полиции. Личность стрелявшего и жертв пока не раскрыты. Мотив стрельбы пока не установлен. Полиция начала расследование.

Колорадо-Спрингс с населением 465 000 человек-второй по величине город Колорадо после Денвера. В 2015 году мужчина убил трех человек, включая полицейского, и ранил еще восемь человек в результате стрельбы в клинике планирования семьи в Колорадо-Спрингс.

Колорадо

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