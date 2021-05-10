Малайзия с 12 мая введет локдаун почти на месяц

Вечерняя трапеза в Селангоре во время священного месяца Рамадан Фото: Vivian Lo/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Власти Малайзии в связи с распространением коронавируса приняли решение с 12 мая по 7 июня ввести в стране общенациональный режим изоляции, сообщает сингапурское издание The Straits Times.

Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин объявил об этом в понедельник по итогам заседания совета национальной безопасности, который определяет национальную политику по борьбе с эпидемией.

В частности, будет введен запрет на все общественные мероприятия, посещение ресторанов, а также на перемещения внутри штатов и районов, если они не связаны с работой, экстренными случаями, медицинскими назначениями, вакцинацией или посещением супруга. Для активности на свежем воздухе будут сделаны лишь некоторые исключения.

The Straits Times отмечает, что на такой шаг власти пошли в преддверии праздника Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам) в четверг в честь окончания священного для мусульман месяца Рамадан.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, в Малайзии за время пандемии диагностировали более 444,4 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более 1,7 тыс. инфицированных скончались, свыше 405,3 тыс. вылечились.