Парламент Армении во второй раз не избрал Пашиняна на пост премьера

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Парламент Армении на специальном заседании в понедельник во второй раз не избрал на пост премьер-министра республики единственного кандидата - и.о. премьера Никола Пашиняна, сообщает корреспондент "Интерфакса".

В соответствии с Конституцией, парламент Армении распускается в силу права, если два раза подряд не избирает премьер-министра.

Первый этап голосования состоялся 3 мая. Процесс голосования был инициирован с целью роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов.

Полномочия депутатов сохранятся до избрания нового парламента. Официально дату голосования на внеочередных парламентских выборах назначит президент Армении. Предполагается, что выборы будут проведены 20 июня.

25 апреля Пашинян заявил, что уходит в отставку для проведения внеочередных выборов, но продолжит выполнять обязанности до внеочередных выборов парламент.

Правящая партия "Гражданский договор" заявила о самостоятельном участии в предстоящих досрочных выборах, кандидатом на пост премьера будет Пашинян.

Бывший президент Армении Роберт Кочарян возглавит предвыборный блок "Армения" с партиями "Возрождающаяся Армения" и "Дашнакцутюн". Партию "Возрождающаяся Армения" основал в 2021 году бывший губернатор Сюникской области Армении Ваге Акопян. Членами этой политической силы стали все мэры и руководители общин граничащей с Азербайджаном и Ираном Сюникской области.

Сам Кочарян является беспартийным.

Партия экс-директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна "Отечество" и Республиканская партия экс-президента Сержа Саргсяна примут участие в выборах в едином блоке. Сам Саргсян в выборах участвовать не будет.