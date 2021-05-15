Экс-президент Армении отказался от участия в выборах в парламент

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Бывший президент Армении, председатель оппозиционной Республиканской партии Серж Саргсян не будет участвовать в предстоящих досрочных парламентских выборах.

"Я заявлял, что больше не претендую на высокий государственный пост. Моего имени не будет в (предвыборном - ИФ) списке. Своими советами я буду помогать. Считаю, что завершил свою службу Армении и армянскому народу на высоком государственном посту", - сказал он журналистам в субботу.

Как сообщалось, партия экс-директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна "Отечество" и Республиканская партия Саргсяна сформировали предвыборный блок "Честь имею" для участия в досрочных выборах в парламент.

В начале недели президент Армении Армен Саркисян подписал указ об их проведении в стране 20 июня.