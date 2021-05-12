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Главы МИД Таджикистана и Киргизии обсудили в КНР ситуацию на границе

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Главы МИД Таджикистана и Киргизии Сироджиддин Мухриддин и Руслан Казакбаев обсудили ситуацию на таджикско-киргизской границе, сообщает МИД Республики Таджикистан.

Отмечается, что встреча прошла в китайском городе Сиань на полях Второй встречи министров иностранных дел "Центральная Азия - Китай".

"В ходе встречи стороны обсудили вопросы скорейшего выполнения достигнутых главами государств договоренностей, протоколов правительственных делегаций и рабочих групп сторон по делимитации и демаркации таджикско-киргизской государственной границы", - говорится в сообщении.

Главы внешнеполитических ведомств также отметили важность дальнейшего развития сотрудничества между странами в торгово-экономической, транспортной, энергетической и других сферах.

В конце апреля на границе двух стран произошло вооруженное столкновение, в результате которого есть погибшие и раненые с обеих сторон.

Хроника 29 апреля – 12 мая 2021 годаПограничный конфликт Таджикистана и Киргизии
Сироджиддин Мухриддин Руслан Казакбаев Киргизия Таджикистан

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