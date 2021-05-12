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Российский Су-27 сопроводил самолеты ВВС Франции над Черным морем

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Россия поднимала в воздух истребитель Су-27 для сопровождения трех самолетов ВВС Франции над акваторией Черного моря, сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

"Летчик российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два самолета тактической авиации "Мираж-2000" и самолет-заправщик С-135 ВВС Франции, сопроводил их над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

По данным центра, для опознавания целей в воздух поднимался "истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа".

"Полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - отметили в центре.

11 мая в центре сообщили, что силы Черноморского флота следят за патрульным кораблем "Командан Биро" ВМС Франции, вошедшим в акваторию Черного моря.

10 и 11 мая российские военные сообщали о сопровождении самолетов ВВС Франции над Черным морем.

Во вторник Черноморский флот РФ сообщил, что истребитель Су-30 был поднят в воздух для сопровождения двух самолетов "Мираж-2000" и одного самолета-заправщика C-135 ВВС Франции.

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10 мая Национальный центр управления обороной РФ сообщал, что для сопровождения над Черным морем самолетов "Мираж-2000" ВВС Франции вылетали российские истребители Су-27.

Су-27 - российский истребитель четвертого поколения, разработан в ОКБ Сухого. Су-27 входят в состав дежурных сил ПВО.

22 апреля в Крыму состоялся основной этап маневров с участием более 10 тыс. российских военнослужащих, 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения. 22 апреля руководство Минобороны РФ отдало приказ о возвращении частей и подразделений из Крыма в места постоянной дислокации.

США и европейские страны выражали озабоченность по поводу усиления военной группировки в Крыму и перемещения российских войск рядом с границей с Украиной.

Россия призвала не рассматривать маневры Вооруженных сил вблизи границы с Украиной как проявление агрессии, они никому не угрожают, заявила 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Черное море Россия Франция

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