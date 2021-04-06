В Татарстане посоветовали прививаться в Рамадан после захода солнца

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана рекомендовало верующим в священный месяц Рамадан вакцинироваться от COVID-19 после захода солнца. Об этом сообщает республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям со ссылкой на ДУМ РТ во вторник.

"Вакцина не портит уразу, но есть некоторые ученые, которые придерживаются иного мнения. Если человек хочет быть уверенным, что его пост не портится, то пусть делает прививку после захода солнца. Мы даем такой совет", - цитирует агентство слова начальника отдела по вопросам шариата ДУМ Татарстана Булата Мубаракова.

По его словам, согласно выводам ученых татарстанского муфтията, прививка от COVID-19 не является запретной для мусульман даже во время уразы. И не относится к действиям, способным испортить пост – таким как прием пищи, питья, пероральных лекарств и половая близость до заката солнца.

Однако, хотя прививка и разрешена, Мубараков рекомендовал верующим делать ее после закатной молитвы – ахшам намаза.

В этом году Рамадан наступит 12 апреля с заходом солнца. Первым днем поста станет 13 апреля, а завершится он 13 мая праздником Ураза-байрам.