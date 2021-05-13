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Израиль направит дополнительные силы безопасности в зоны беспорядков

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Бени Ганц отдал приказ о масштабной передислокации сил безопасности с целью сдержать массовые беспорядки, вспыхнувшие в разных частях страны в местах смешанного проживания евреев и арабов, сообщают в четверг западные СМИ.

"У нас чрезвычайная ситуация из-за общенационального насилия, и необходимы массированные подкрепления на месте событий: их надо отправить немедленно для обеспечения закона и порядка", - приводят СМИ слова министра.

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Он уточнил, что речь идет о резервистах МАГАВа - пограничной полиции Израиля, в основном действующей на Западном берегу реки Иордан. Всего в переброске сил должны быть задействованы десять подразделений МАГАВа.

Между тем, отмечает издание Jerusalem Post, власти арестовали около 374 человек по всему Израилю в ходе столкновений, которые начались накануне между евреями и арабами. Рост напряженности совпал с продолжающимся обменом ударами между военными Израиля и движением ХАМАС.

Изначально боевики в секторе Газа начали ракетные обстрелы, чтобы поддержать палестинских демонстрантов в Иерусалиме. Ситуация в регионе осложнилась на фоне решения израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.

В ответ Израиль на этой неделе начал наносить удары по сектору Газа.

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной

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В последние несколько дней не прекращаются волнения палестинцев на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из квартала Шейх Джаррах. На фото: ракеты, выпущенные из Газы, летят в сторону Израиля.По меньшей мере 215 палестинцев получили в понедельник ранения в результате столкновений в районе мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Ранее власти решили ограничить доступ к Храмовой горе из-за того, что в этом году День Иерусалима совпадает со священным для мусульман месяцем Рамадан.Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В соцсетях также появились видеозаписи, на которых светошумовые гранаты попадают внутрь мечети Аль-Акса.Всплеск насилия отмечался в этом районе и ранее - в Рамадан, когда полиция блокировала доступ к популярному месту, где мусульмане традиционно собирались после дневного постаВпоследствии израильская полиция отменила ограничения, однако затем волнения палестинцев начались вновь на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.Израильские военные в ночь на вторник нанесли удары по 130 целям в секторе Газа, в ответ на ракетные обстрелы из Газы, не прекращающиеся с вечера понедельника. На фото: Израильский воздушный удар по городу Газа.Ракеты были выпущены по квартире командующего батальоном ХАМАС в многоэтажном доме, по штаб-квартире военной разведки и военным комплексам ХАМАС, местам производства боеприпасов, а также по двум тоннелям, которые использовали боевикиВечером в понедельник истек срок ультиматума ХАМАС, потребовавшего от властей Израиля очистить от сил безопасности Храмовую гору и квартал Шейх Джаррах в Иерусалиме, а также освободить всех палестинцев, задержанных в ходе беспорядков в городеЖертвами израильских ракетных ударов стали 24 человека, 103 человека получили ранения. Таковы данные палестинского агентства WAFA.Израильские военные допустили сухопутную операцию против ХАМАС. Министр обороны Бенни Ганц уже одобрил призыв 5 тысяч резервистов в случае обострения ситуации вокруг сектора Газа.
В последние несколько дней не прекращаются волнения палестинцев на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из квартала Шейх Джаррах. На фото: ракеты, выпущенные из Газы, летят в сторону Израиля.
Бени Ганц Израиль Сектор Газа ХАМАС

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