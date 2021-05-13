Израиль направит дополнительные силы безопасности в зоны беспорядков

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Бени Ганц отдал приказ о масштабной передислокации сил безопасности с целью сдержать массовые беспорядки, вспыхнувшие в разных частях страны в местах смешанного проживания евреев и арабов, сообщают в четверг западные СМИ.

"У нас чрезвычайная ситуация из-за общенационального насилия, и необходимы массированные подкрепления на месте событий: их надо отправить немедленно для обеспечения закона и порядка", - приводят СМИ слова министра.

Он уточнил, что речь идет о резервистах МАГАВа - пограничной полиции Израиля, в основном действующей на Западном берегу реки Иордан. Всего в переброске сил должны быть задействованы десять подразделений МАГАВа.

Между тем, отмечает издание Jerusalem Post, власти арестовали около 374 человек по всему Израилю в ходе столкновений, которые начались накануне между евреями и арабами. Рост напряженности совпал с продолжающимся обменом ударами между военными Израиля и движением ХАМАС.

Изначально боевики в секторе Газа начали ракетные обстрелы, чтобы поддержать палестинских демонстрантов в Иерусалиме. Ситуация в регионе осложнилась на фоне решения израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.

В ответ Израиль на этой неделе начал наносить удары по сектору Газа.