Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:30Заразились
на 13.05В России 4 913 439+8 380В мире 160 450 873+760 099

США намерены обеспечивать военное превосходство Израиля

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты считают, что в палестино-израильском конфликте Израиль имеет право на самооборону, и будут обеспечивать его военное превосходство.

В миреНаземные и воздушные войска Израиля начали атаку на сектор ГазаНаземные и воздушные войска Израиля начали атаку на сектор ГазаЧитать подробнее

В ходе состоявшейся встречи в Пентагоне директора военно-политического департамента министерства обороны Израиля Зоара Палти и замминистра обороны США по политическим вопросам Колина Колла последний "осудил террористические атаки, направленные против израильских гражданских лиц, и подчеркнул поддержку Соединенными Штатами права Израиля на самооборону", отмечается в сообщении американского оборонного ведомства.

Колл подтвердил "неизменную поддержку министерством обороны США качественного военного превосходства Израиля", а также надежду американской администрации на восстановлении спокойствия.

Президент США Джо Байден заявил журналистам, что не считает атаки Израиля на позиции палестинского движения ХАМАС в ответ на ракетные обстрелы израильской территории "слишком острыми".

"Вопрос в том, как они доберутся до точки, в которой произойдет значительное сокращение нападений, особенно ракетных обстрелов, без разбора нацеленных на населенные пункты. Сейчас над этим идет работа", - сказал он.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается особо напряженной с начала недели. Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы практически не прекращаются, как и ответные удары Армии обороны Израиля.

В ночь на пятницу ВВС и сухопутные силы Израиля начали массированный обстрел сектора Газа, но, как пояснили в израильской армии, это еще не сухопутная операция. ХАМАС в ответ возобновил удары по югу Израиля.

По последним данным, с понедельника в Израиле погибли семь человек, в Палестине - 109, в том числе 28 детей.

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной

10
В последние несколько дней не прекращаются волнения палестинцев на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из квартала Шейх Джаррах. На фото: ракеты, выпущенные из Газы, летят в сторону Израиля.По меньшей мере 215 палестинцев получили в понедельник ранения в результате столкновений в районе мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Ранее власти решили ограничить доступ к Храмовой горе из-за того, что в этом году День Иерусалима совпадает со священным для мусульман месяцем Рамадан.Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В соцсетях также появились видеозаписи, на которых светошумовые гранаты попадают внутрь мечети Аль-Акса.Всплеск насилия отмечался в этом районе и ранее - в Рамадан, когда полиция блокировала доступ к популярному месту, где мусульмане традиционно собирались после дневного постаВпоследствии израильская полиция отменила ограничения, однако затем волнения палестинцев начались вновь на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.Израильские военные в ночь на вторник нанесли удары по 130 целям в секторе Газа, в ответ на ракетные обстрелы из Газы, не прекращающиеся с вечера понедельника. На фото: Израильский воздушный удар по городу Газа.Ракеты были выпущены по квартире командующего батальоном ХАМАС в многоэтажном доме, по штаб-квартире военной разведки и военным комплексам ХАМАС, местам производства боеприпасов, а также по двум тоннелям, которые использовали боевикиВечером в понедельник истек срок ультиматума ХАМАС, потребовавшего от властей Израиля очистить от сил безопасности Храмовую гору и квартал Шейх Джаррах в Иерусалиме, а также освободить всех палестинцев, задержанных в ходе беспорядков в городеЖертвами израильских ракетных ударов стали 24 человека, 103 человека получили ранения. Таковы данные палестинского агентства WAFA.Израильские военные допустили сухопутную операцию против ХАМАС. Министр обороны Бенни Ганц уже одобрил призыв 5 тысяч резервистов в случае обострения ситуации вокруг сектора Газа.
В последние несколько дней не прекращаются волнения палестинцев на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из квартала Шейх Джаррах. На фото: ракеты, выпущенные из Газы, летят в сторону Израиля.
США Израиль Сектор Газа

Новости по теме

Новости

ХАМАС возобновил удары по югу Израиля в ответ на обстрел Газы

Colonial Pipeline возобновила подачу топлива всем клиентам

Наземные и воздушные войска Израиля начали атаку на сектор Газа

Наземные и воздушные войска Израиля начали атаку на сектор Газа

Медведчука проверят на причастность к финансированию терроризма

Российские военные развернули колонну американской бронетехники в Сирии

Украинский политик Медведчук помещен под домашний арест

Украинский политик Медведчук помещен под домашний арест

Псаки возложила на РФ часть ответственности за атаку на Colonial Pipeline

Псаки возложила на РФ часть ответственности за атаку на Colonial Pipeline

Что произошло за день: четверг, 13 мая

Байден заявил, что атаковавшие Colonial Pipeline хакеры живут в РФ

Суд разрешил экс-жене Потанина добиваться раздела имущества в Англии

Суд разрешил экс-жене Потанина добиваться раздела имущества в Англии
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');