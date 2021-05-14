Канцлер Австрии решил поднять флаг Израиля на здании своей канцелярии

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Государственный флаг Израиля будет поднят в пятницу на крыше ведомства федерального канцлера Австрии в знак солидарности, сообщил канцлер Себастьян Курц.

"Сегодня в знак солидарности с Израилем на крыше ведомства федерального канцлера будет поднят израильский флаг. Террористические атаки на Израиль нужно осуждать самым серьезным образом. Вместе мы стоим на стороне Израиля", - говорится в твиттере канцлера.

К сообщению приложена фотография, на которой видно, что на крыше здания наряду с флагом республики и Евросоюза находится и израильский флаг.

Heute wurde als Zeichen der Solidarität mit #Israel die israelische Flagge am Dach des Bundeskanzleramtes gehisst. Die terroristischen Angriffe auf Israel sind auf das Schärfste zu verurteilen! Gemeinsam stehen wir an der Seite Israels. pic.twitter.com/FR42K3iA4z — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) May 14, 2021

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже несколько дней подряд. Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы практически не прекращаются. Армия обороны Израиля предпринимает ответные действия.