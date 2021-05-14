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WSJ сообщила о самороспуске атаковавших Colonial Pipeline хакеров

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Хакерская группа DarkSide, которую США обвиняют в недавней кибератаке на топливопровод Colonial Pipeline, приняла решение о самороспуске, пишет The Wall Street Journal.

Газета ссылается на компании FireEye и Intel 471, специализирующиеся на кибербезопасности. По их данным, участники DarkSide оповестили других хакеров, что группа прекращает работу из-за растущего давления правоохранительных органов, с одной стороны, и США, с другой. Сайт, который, как считается, до недавних пор использовали в DarkSide, больше не работает.

В статье отмечается, что такие маневры хакеров - обычное дело. Нередко в таких случаях они затем формируют новую группу и возобновляют кибератаки.

Ранее власти США сообщили, что именно DarkSide на несколько дней парализовала работу трубопровода Colonial Pipeline. В Вашингтоне считают, что сами хакеры живут в России, однако не имеют никакого отношения к государству.

По сведениям источников Bloomberg, компания-оператор американского трубопровода Colonial Pipeline заплатила около $5 млн хакерам за восстановление своей компьютерной сети.

Топливопровод, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США, парализовала хакерская атака 7 мая. 11 мая компания-оператор Colonial Pipeline объявила о постепенном возобновлении работы. Инцидент вызвал серьезные колебания цен на нефть.

Colonial Pipeline США DarkSide

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