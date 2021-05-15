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Сирены тревоги сработали в городах центральной части Израиля

Сирены тревоги сработали в городах центральной части Израиля
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Сирены, оповещающие о ракетном обстреле, сработали в субботу в Тель-Авиве, Ришон-ле-Ционе, Бат-Яме, Петах-Тикве и других городах центральной части Израиля, сообщает Times of Israel.

По информации газеты, в небе над этой частью страны видно, как ракеты перехватывает система ПРО "Железный купол". Сирены тревоги звучат в центральной части Израиля второй раз за сутки.

Издание также сообщает со ссылкой на Армию обороны Израиля, что порядка 2,3 тыс. ракет и снарядов было выпущено в направлении израильской территории из сектора Газа с начала обострения конфликта.

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Около 1 тыс. ракет, которые были направлены на населенные территории Израиля, перехватила система ПРО "Железный купол". Еще порядка 380 снарядов не достигли цели и разорвались на территории самого анклава.

Обострение ситуации началось в понедельник, 10 мая после того, как ХАМАС начал ракетные удары по территории Израиля после отказа израильской стороны выполнить требование и вывести силовиков из района Иерусалима, где были беспорядки и столкновения.

Израиль отвечает на обстрелы ударами по ракетным установкам и значимым представителям ХАМАСа. С обеих сторон есть жертвы. В населенных пунктах, где живут и арабы, и евреи, происходят столкновения. Беспорядки с жертвами начались и у границ Западного берега Иордана/

В результате атак израильтян в Газе погибли 126 палестинцев, из них - 34 ребенка. В Израиле в результате ракетных обстрелов погибли семь человек, включая двоих детей.

Израиль Тель-Авив

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