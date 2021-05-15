Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:24Заразились
на 15.05В России 4 931 691+8 790В мире 161 894 208+718 060

Выпущенная из сектора Газа ракета разорвалась близ посольства Австрии

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Ракета, выпущенная из сектора Газа, разорвалась близ посольства Австрии в Рамат-Гане в Израиле, сообщает в субботу Times of Israel со ссылкой на австрийского посла Ханну Лико.

"Только что в Рамат-Гане недалеко от посольства разорвалась ракета. К счастью, мы все в безопасности. Это должно немедленно прекратиться", - написала дипломат в твиттере.

Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги были слышны в субботу в центральной части Израиля, в том числе в Тель-Авиве и близлежащих городах.

Израиль сектор Газа Австрия

Новости по теме

Новости

Израильские ВВС ударили по зданию с офисами СМИ в секторе Газа

Запуск американской ракеты Electron окончился неудачей

Запуск американской ракеты Electron окончился неудачей

Египет открыл КПП на границе с сектором Газа для раненых палестинцев

Пандемия коронавируса

Португалия откроет границы туристам из почти всех европейских стран

Сирены тревоги сработали в городах центральной части Израиля

Сирены тревоги сработали в городах центральной части Израиля

В Белоруссии заявили о готовности к экспорту электроэнергии с БелАЭС

Рок-музыкант Элис Купер выставит на торги найденное на складе полотно Уорхола

Белоруссия разместит в РФ облигации на 100 млрд российских рублей

Что случилось этой ночью: суббота, 15 мая

Китайский зонд совершил посадку на поверхность Марса

Китайский зонд совершил посадку на поверхность Марса
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');