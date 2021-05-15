МИД Чехии не изменит решение ограничить число дипломатов РФ в Праге

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Внесение Чехии в российский список "недружественных стран" не повлияет на решение Праги об ограничении числа сотрудников в посольстве РФ в Праге, заявили в МИД страны.

"В отличие от действий России, наш шаг полностью соответствует международному праву", - сообщили "Интерфаксу" в министерстве.

В МИД Чехии отметили, что Прага в настоящий момент изучает эффект, который принятое правительством РФ постановление будет иметь на работу ее посольства в Москве.

"Мы рассматриваем это решение Российской Федерации как еще один шаг к эскалации отношений не только с Чехией, но и с ЕС и его союзниками. Кроме того, оно полностью противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях, в особенности в части, касающейся обязательств подписавших ее сторон обеспечивать надлежащее функционирование диппредставительств и принципа недискриминации между государствами", - добавили в МИД Чехии.

В ведомстве подчеркнули, что такая мера также окажет косвенное влияние на возможное развитие контактов между рядовыми гражданами, туризм и развитие торговых отношений между двумя странами.

Распоряжение, утверждающее перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, опубликовано на официальном портале правовой информации в пятницу. В список таких стран вошли США и Чехия.

Документом, в частности, определяется количество физических лиц, которые находятся на территории РФ и с которыми дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями могут заключаться трудовые договоры. В соответствии с ним у посольства США больше нет такого права. Посольство Чехии сохранит право заключать трудовые договоры с 19 гражданами.

17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

МИД РФ в ответ объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персона нон грата". Позднее на Смоленской площади сообщили, что к 31 мая в дипмиссиях России в Чехии и Чехии в России останется по 7 дипломатов, 25 человек административно-технического персонала и 19 принятых на месте.