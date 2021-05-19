В Лас-Вегасе отменят ограничения для привитых посетителей развлекательных заведений

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Посетители развлекательных заведений Лас-Вегаса, которые сделали прививку против коронавируса, с 1 июня будут освобождены от соблюдения многочисленных ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19.

Законодатели округа Кларк штата Невада во вторник единогласно проголосовали за возвращение к допандемийному режиму работы. Они последовали рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), отказавшись от планов увязывать показатели заполняемости залов с темпами вакцинации от коронавируса.

На прошлой неделе CDC сообщили, что американцы, прошедшие полную вакцинацию от COVID-19, теперь могут отказаться от ношения маски и соблюдения социальной дистанции в большинстве общественных мест.

Согласно последним данным, власти США в рамках кампании иммунизации населения уже полностью вакцинировали от COVID-19 более 123,8 млн человек.